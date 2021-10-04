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Общество4 октября 2021 17:18

В Краснодаре промоют сети водоснабжения по улице Заполярной

Накануне жители расположенных здесь домов жаловались на то, что из крана течет вода с песком
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре по улице Заполярной прочистят сети водоснабжения. Жители расположенных здесь домов накануне жаловались на качество воды: она текла из кранов вместе с песком. О чистке сообщает пресс-служба администрации города.

После жалоб жителей на место, в дом №35, с проверкой прибыли эксперты департамента городского хозяйства и ТЭК. Установлено, что грязная вода поступает в один из двух подъездов.

Кроме того, подчеркивается, что сети водоснабжения не принадлежат Водоканалу, а находятся в собственности жителей многоэтажек. Для того, чтобы провести очистные работы, оборудование необходимо закрепить за службой. На сегодняшний день готовятся соответствующие документы.

- По поручению Евгения Наумова департамент проведет промывание сетей водоснабжения. В конце ноября будет изготовлен технический план, затем оборудование поставят на кадастровый учет. После этого сети водоснабжения можно передавать на обслуживание Водоканалу, - сообщили в администрации города.