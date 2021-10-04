В Сочи на Мамайском перевале начались дорожные работы

Люди покидают машины и идут пешком. Фото: УПРДОР "Черноморье"

Как сообщили в УПРДОР «Черноморье», на Мамайском перевале уже начались восстановительные работы. В образовавшуюся трещину, которая идет со стороны Дагомыса, отсыпан инертный материал. Трещина настолько широкая и глубокая, что потребовался самосвал щебенки, чтобы заполнить пустоты.

На подъезде к перевалу ещё 3 самосвала с асфальтной крошкой. На месте происшествия работает 6 машин. Работы будут идти всю ночь.

В администрации Сочи собран оперативный штаб. Эксперты выясняют степень повреждения трассы Сочи - Джубга и сколько времени потребуется на ремонт дорожного полотна.

Напомним, что единственная трасса, ведущая в Сочи, просела из-за продолжительных ливней. Через три полосы из четырех прошли огромные и глубокие трещины.