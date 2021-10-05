Люди покидают машины и идут пешком. Фото: УПРДОР "Черноморье"

В Сочи на федеральной трассе А-147 в районе Мамайского перевала после залповых ливней треснуло и просело дорожное полотно. Восстановительные работы там были начаты почти сразу.

- Автомобильное движение в районе Мамайского перевала в Сочи не прерывалось, - сообщили в мэрии курорта. Там организовано реверсивное движение.

В администрации Сочи собран оперативный штаб. Эксперты выясняют степень повреждения трассы Сочи - Джубга и сколько времени потребуется на ремонт дорожного полотна.

Напомним, что единственная трасса, ведущая в Сочи, просела из-за продолжительных ливней. Через три полосы из четырех прошли огромные и глубокие трещины.