Трасса в Сочи снова ремонтируется

На федеральной автодороге А-147 в Сочи снова ввели реверсивное движение из-за оползня. Об этом сообщают в Упрдор "Черноморье" и в ГИБДД по краю.

- Участок 168 км + 850 м в районе Мамайского перевала дорожными работниками подсыпаны две полосы поврежденного дорожного полотна, - сообщают оба ведомства.

Напомним, ранее доступны для движения обе полосы А-147 в районе Мамайского перевала. Здесь дорожные работы завершены. Из-за продолжительных ливней 4 октября дорога в Сочи поплыла.