Губернатор Кубани поздравил педагогов с днем Учителя

Фото: Валерий Звонарев

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил педагогов с профессиональным праздником – днем Учителя. Пожелания в адрес работников образования глава региона написал в своем Telegram-канале.

- Хочу сказать спасибо каждому своему педагогу школы №1 станицы Динской. Вспоминаю их с теплотой и благодарностью! Сегодняшний праздник – это прекрасный повод ещё раз поблагодарить учителей, желаю крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! С Днем учителя!, - поздравил Вениамин Кондратьев педагогов.

Напомним, 5 октября отмечается всемирный день учителя. Поздравления учителям выразила и вице-губернатор Анна Минькова, опубликовав свою школьную фотографию.