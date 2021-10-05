Отопительный сезон стартует на Кубани

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В Краснодарском крае начинается отопительный сезон. Подготовка оборудования завершена на 100%. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В частности, к отопительному сезону на Кубани подготовлены почти 3 тысячи котельных, более 80 тысяч километров тепловых, газопроводных, водопроводных, канализационных сетей. На подготовку оборудования в текущем году выделено порядка 5,8 миллиардов рублей, 2,2 миллиарда из которых направлены на обновление.

– В регионе резко похолодало, впереди сырая и дождливая погода. Несмотря на то, что температура воздуха не везде еще не достигла минусовых температур, есть соцучреждения, требующие отопления, и районы, где ночью уже холодно.Главам муниципалитетов рекомендовано включить отопление раньше обычного – и начинать подавать тепло уже сейчас, по заявочному принципу, – отметил Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре отопительный сезон начнется 5 октября. Тепло будут подавать по заявочному принципу.