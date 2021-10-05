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Общество5 октября 2021 16:37

Штормовое предупреждение объявлено в Новороссийске до 11 октября

В ближайшее время в городе ожидается усиление ветра до 32 метров в секунду
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Новороссийске с 5 по 11 октября объявлено штормовое предупреждение. Режим повышенной готовности введен из-за усиления ветра. Соответствующее постановление выпустила пресс-служба администрации города-героя.

Так, в ближайшее время в Новороссийске ожидается усиление ветра до 32 метров в секунду. А морские волны будут достигать 1,5-2 метров. В городе сохраняется опасность возникновения ЧС.

Экстренные службы проводят постоянный мониторинг ситуации. Жителей города по возможности просят оставаться дома.