ГУК «Краснодар» сообщил, что к отопительному сезону их дома готовы и перед АТЭК у них нет долгов

Батареи все же станут горячими Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГУК «Краснодар» сообщил, что к отопительному сезону дома готовы и перед АТЭК у них нет долгов. После того, как АТЭК заявил о том, что многоэтажки управляющей компании не подключат к отоплению из-за долгов, ГУК выступил с заявлением.

- У нас все в порядке, мы подготовили к началу отопительного сезона все внутридомовые инженерные системы, - пояснили сайту «КП»-Кубань» в ГУК «Краснодар». – Причем когда проверяли все оборудование, присутствовал и представитель АТЭК.

В ГУКе рассказали, что у компании также нет и задолженности перед поставщиком тепла.

- Никакие акты с замечаниями к выполнению требований по готовности многоквартирных домов, находящихся у нас в управлении, уполномоченным органом не выдавались. Долгов у нас нет, - пояснили в ГУК «Краснодар». - То есть нашей управляющей компанией в процессе подготовки к отопительному периоду выполнены все требования действующего законодательства России.

Напомним, скандал разгорелся в Краснодаре после того, как АТЭК заявила, что тепла не будет более чем в 2000 городских многоэтажках из-за долгов управляющих компаний и ТСЖ.