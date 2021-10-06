Мэр Сочи встретился с жителями пострадавшего поселка Сергей-Поле

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями пострадавшего Сергей-Поле

Мэр Сочи накануне встретился с жителями пострадавшего от непогоды поселка Сергей-Поле. На территории сошли разрушительные оползни и обильные дожди. Об осмотре поселения Алексей Копайгородский сообщил в своем Telegram-канале.

- На территории поселка проводится постоянный мониторинг. Жители задали вопросы и получили всю информацию. В поселение осуществляется подвоз воды и питания. Большинство жителей имеют жилье, часть из них эвакуирована в санаторий. После изучения документации по гражданам и основаниям выдачи земельных участков определим предоставление компенсаций, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Подчеркивается, что в поселении Сергей-Поле начинает работу штаб для взаимодействия с жителями.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что на участках поврежденных дорог Сочи проводятся восстановительные работы. На некоторых из них сохраняется реверсивное движение.