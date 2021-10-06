Проект строительства школы на более чем 1,5 тысячи мест в Краснодаре одобрен экспертизой

Фото: Николай Оберемченко

Проект строительства школы на 1550 мест в Краснодаре одобрен госэкспертизой. Учреждение планируют возвести по улице им. Григория Пономаренко. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Участок для нового учреждения ранее принадлежал частному лицу. Позже площадь в 3 гектара была передана в муниципальную собственность.

Положительные заключения госэкспертизы в сентябре 2021 года получили еще 10 проектируемых объектов. В частности, это детсады на 140 мест в станице Марьянской и на 250 мест в поселке Южном, спорткомплексы в Динском, Павловском, Новокубанском муниципалитетах, спортивные залы в Каневском, Мостовском, и Белоглинском районах.

А в здании на пересечении улиц Красноармейской и им. Гоголя планируют открыть Дом журналистики. Реконструкция помещения получила положительное заключение.