Эксперты приступили к оценке поврежденных оползнем домов в Сочи

Восемь из 22 коттеджей были заселены. Фото: t.me/kondratyevvi

В Сочи началась работа по оценке ущерба, который нанес оползень жителям коттеджного поселка в Сергей-Поле, сообщили «Кубанские новости».

До этого специалисты не могли приступить к работе из-за того, что грунт сохранял подвижность.

– В настоящее время администрация города Сочи и администрация района совместно с другими ведомствами приступила к обследованию пострадавших домов на предмет определения степени повреждения, а также определения необходимой помощи пострадавшим гражданам, – рассказал заместитель главы Лазаревского района Илья Кирюта. .

К помощи подключились волонтеры, которые помогают пострадавшим выносить из дома сохранившиеся имущество. Администрация предоставила грузовики и склады для временного хранения вещей.

На месте находятся волонтеры, которые помогают гражданам выносить из домов сохранившееся имущество. Грузовая техника и места для хранения. Все работы контролируются спасателями из-за сохранений угрозы нового оползня.

Напомним, что сдвиг грунта в Лазаревском районе Сочи произошел 5 октября. Пострадали 22 дома.