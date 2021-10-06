В 50 000 рублей мошенники оценили страницу мэра Тимашевска в Инстаграм

Мэр Тимашевска стал жертвой хакеров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Хакеры потребовали 50 тысяч рублей за возврат аккаунта мэра Тимашевска Николая Панина. Злоумышленники гарантируют за это вознаграждение возврат всех паролей и восстановить доступ к странице его законному владельцу. В противном случае, мошенники обещают удалить аккаунт безвозвратно.

Напомним, Инстаграм-аккаунт тимашевского градоначальника был взломан вечером 6 октября. Неизвестные разместили пост с просьбой перевести деньги на лечение матери Панина, которая попала в автоаварию и находится в тяжелом состоянии в больнице. Позже, пресс-секретарь мэра опровергнул эту информацию.

- Страницу мэра взломали, с мэром и его мамой все хорошо. Пытаемся вернуть доступ, - сообщил пресс-секретарь администрации Тимашевска Виталий Карнаух.

Сейчас владелец страницы обратился в техподдержку социальной сети. В инстаграм на Панина было подписано 15 тысяч человек. Пока неизвестно, сколько подписчиков поверили хакерам и перевели деньги на их счет.