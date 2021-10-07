Более 500 миллионов рублей украли застройщики у дольщиков в Краснодаре

Фото: Алексей Булатов

В Краснодаре застройщики многоквартирных домов похитили у дольщиков более 500 миллионов рублей. Всего жертвами злоумышленников стали 880 участников строительства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Так, застройщики в составе группы подписали договоры с жителями о строительстве жилого комплекса в Прикубанском округе. Однако, получив средства, ответственные за возведение жилья не закончили строительство, а деньги использовали для личных нужд. Достроен лишь одни из объектов, который не эксплуатируется.

- Проводится следствие, на время которого участники группировки находятся под подпиской о невыезде. Кроме того, на имущество недобросовестных застройщиков наложен арест на более чем 630 миллионов рублей. Уголовное дело с собранной доказательной базой передано для рассмотрения в суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что дольщикам пяти проблемных долгостроев Краснодара выплатят компенсации. Всего денежные выплаты получат 269 владельцев.