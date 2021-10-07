К 9 годам лишения свободы приговорили жителя Сочи за взятку ради молчания об игорном бизнесе

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В Сочи вынесли приговор жителю, в течение года дававшему взятку полицейскому. Деньги передавались правоохранителю в ответ на молчание об игорном бизнесе. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, с 2012-го по 2015 год подсудимый организовал игорный бизнес на территории Сочи. В 2015 году незаконную деятельность пресекли, а позже, в 2018 году, обвиняемым вынесли приговор за нелегальный сетевой бизнес.

В ходе следствия установлено, что в течение года – с 2013-го по 2014 год – подсудимый платил взятку полицейскому за молчание об организации игорной деятельности. Каждый месяц на банковскую карту правоохранителя поступало по 20 тысяч рублей, а всего сотрудник органов получил 460 тысяч рублей. Полицейский уже отбывает наказание в виде лишения свободы.

- Подсудимого, уличенного в даче взятки правоохранителю, решено приговорить к лишению свободы сроком на 9 лет и последующим штрафом. Приговор вступил в законную силу, - прокомментировали в пресс-службе краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что полицейский задержал в Сочи мужчину, а потом перевел с его карты себе 132 тысячи рублей. Водитель ППС находится под подпиской о невыезде.