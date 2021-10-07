Более 6 тысяч кубанцев призовут в армию осенью 2021 года

Фото: пресс-служба администрации региона

В России 1 октября стартовал осенний призыв на службу в армию. В текущем сезоне отдавать долг Отечеству отправят более 6 тысяч кубанцев. Призывную кампанию и военно-патриотическое воспитание обсудили накануне глава региона Вениамин Кондратьев и военный комиссар края Александр Кузнецов.

– Сегодня мы отправляем каждого третьего подготовленным для Вооруженных сил специалистом. Они могут получить военную специальность – водитель в войсках. Количество не оповещенных меньше, чем десять лет назад, мы готовы выполнить осенний призыв, – отметил Александр Кузнецов.

Осенний призыв – второй по счету в период пандемии. Для предотвращения вспышек заболевания коронавирусом в части поставлены средства индивидуальной защиты и установлены тепловизоры. А в текущей призывной кампании в армию уйдет на 1 тысячу новобранцев больше, чем в прошлом году.

На встрече обсудили и военно-патриотическое воспитание, реализуемое на Кубани. В регионе, например, возводится военно-патриотический центр имени генерала Казанцева, строятся залы единоборств.