Имя Виктора Казанцева присвоят парку «Патриот» в Динском районе Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Имя генерала Виктора Казанцева решено присвоить парку «Патриот», который находится в Динском районе Кубани. Экс-полпред президента РФ в ЮФО накануне скончался из-за тяжелой болезни. О решении присвоить скверу имя экс-командующего группировкой войск на Северном Кавказе сообщил Вениамин Кондратьев на награждении тружеников региона.

- Это легендарный человек, не знавший преград и уделявший большое внимание юному поколению. В Динском районе возводится новый парк «Патриот», в плане которого Виктор Германович сам чертил расположение объектов. Будет верно присвоить имя генерала Виктора Казанцева этому скверу, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Экс-полпреда президента РФ в ЮФО Виктора Казанцева не стало накануне, 14 сентября. Причиной смерти названа долгая болезнь. Прощание с генералом прошло 16 сентября в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.