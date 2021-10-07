В Краснодаре ветер повредил фасад многоэтажки

Фасадная плитка осыпалась с многоквартирного дома, порывами ветра разорвало и рекламный баннер

В Краснодарском крае замечено раннее резкое похолодание. Во многих муниципалитетах бушуют ветра, в том числе и в Краснодаре.

Накануне в городе от порывов ветра пострадал многоквартирный дом. В социальных сетях распространилось видео, на котором изображен частично разрушенный фасад многоэтажки. Многоквартирный дом расположен по улице Российской, 267. Ночью поднялся ветер, который и разрушил стену жилого подъезда. На асфальте остается груда обломков, плитка сыпалась со стены всю ночь.

- От порывов поврежден кондиционер, а блок прикреплен настолько слабо, что в любой момент может упасть. Фасадная плитка уже не выдержала, а ветер еще и порвал рекламный баннер, - говорят жители.

К слову, в краевой столице и в регионе вновь ожидается потепление. Но и оно продлится недолго. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе столбики термометров будут достигать 18-20 градусов тепла, а затем будет небольшое понижение.