Самолет Саратов-Краснодар задержали на пять часов из-за повреждения части шасси

После проверки персонал заверил, что видимых повреждений воздушного судна нет.

Сухой Суперджет готовился к вылету из Саратова в Краснодар, когда техники обнаружили неполадки у борта.

- Все случилось, как только окончилась буксировка, — сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах. - Воздушное судно поставили на стояночный тормоз. В этот момент наземный персонал обратил внимание на то, что разрушены страховочные болты на втулке для крепления водила к передней стойке шасси.

Если просто, то оказалось, что повредилась часть шасси. Это и послужило поводом для того, чтобы повременить с вылетом.

- Рейс А4-362 «Саратов – Краснодар» был задержан по техническим причинам, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта Саратов. - В общей сложности задержка была больше пяти часов.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», самолет должен был вылететь в 12:10, однако в Краснодар смог отправиться лишь в 17:20. Все это время, что самолет провел в аэропорту, шла оценка технического состояния. После проверки персонал заверил, что видимых повреждений воздушного судна нет, никаких препятствий для полетов не имеется.

Среди экспертов есть предположение, что во время буксировки воздушное судно было преждевременно установлено на стояночный тормоз. Из-за чего и произошло срезание болтов шасси.

Напомним, ранее сообщалось, что американский беспилотник помешал в небе спецборту, вылетевшему из Анапы. А днем ранее иностранный самолет-разведчик изменил маршруты четырех рейсов над Черным морем.