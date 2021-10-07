Поврежденные оползнем линии электропередачи и газопровод предстоит восстановить в Сочи

Оползень оставил поселок без благ цивилизации. Фото: пресс-служба администрация Краснодарского края

Эксперты оценивают состояние грунта в поселке Сергей-поле, который с 5 октября стал «горячей точкой» Сочи. Во время оползня были повреждены линии электропередачи. Все дома, находящиеся вне зоны ЧС энергетики запитали по временной схеме при помощи дизель-электростанции.

- Специалисты Сочинских электросетей планируют строительство новой линии электропередачи, взамен поврежденной оползнем. На время строительства все домовладения будут обеспечены электроэнергией при помощи альтернативного источника питания, - рассказали в администрации курорта.

Также пострадал газопровод, который снабжал голубым топливом основную часть Сергей-Поля. Газоснабжение пока восстановлено в 16 домовладениях поселка. Еще 14 домовладений подключат не раньше, чем прекратится движение грунта и завершатся все работы в зоне оползня.