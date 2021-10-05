Видео, как сверху выглядит пострадавший от оползня поселок, опубликовала мэрия Сочи

Фото: кадр из видео

В Сочи продолжают устранять последствия непогоды. Накануне в городе пролили обильные дожди, подтопившие и разрушившие участки дорог. В некоторых местах сошли оползни: администрация Сочи опубликовала видео того, как выглядит наиболее пострадавший от оползня поселок Сергей-Поле.

Из-за движения грунта в поселении пострадало 20 домов, в 8 жилых постройках находились люди. 30 жителей, в том числе 10 детей, эвакуировали в санаторий «АкваЛоо».

Накануне Вениамин Кондратьев поручил оперативно ликвидировать последствия непогоды. За ситуацией продолжают следить оперативные службы. В ликвидации последствий задействованы 400 человек и 70 единиц техники. На территории Сочи сохраняется штормовое предупреждение.