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Общество5 октября 2021 16:07

Видео, как сверху выглядит пострадавший от оползня поселок, опубликовала мэрия Сочи

Непогода в виде обильных ливней «накрыла» город-курорт, подтоплены и разрушены трассы
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В Сочи продолжают устранять последствия непогоды. Накануне в городе пролили обильные дожди, подтопившие и разрушившие участки дорог. В некоторых местах сошли оползни: администрация Сочи опубликовала видео того, как выглядит наиболее пострадавший от оползня поселок Сергей-Поле.

Из-за движения грунта в поселении пострадало 20 домов, в 8 жилых постройках находились люди. 30 жителей, в том числе 10 детей, эвакуировали в санаторий «АкваЛоо».

Накануне Вениамин Кондратьев поручил оперативно ликвидировать последствия непогоды. За ситуацией продолжают следить оперативные службы. В ликвидации последствий задействованы 400 человек и 70 единиц техники. На территории Сочи сохраняется штормовое предупреждение.

Пострадавший от оползня поселок Сергей-Поле в Лазаревском районе Сочи
Видео: администрация Сочи