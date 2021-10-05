В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение

Неблагоприятные прогнозы в Сочи сохраняются. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прогнозы доказывают, что у природы бывает плохая погода и очень плохая. Сводки синоптиков ухудшаются день ото дня. На 5 октября сотрудники Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей прогнозирует комплекс неблагоприятных погодных явлений: сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

В администрации курорта работает оперативный штаб, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня рек.

Между тем, непогода уже принесла проблем горожанам. После залповых ливней под воду ушли улицы. Трасса «Джубга-Сочи» оказалась размыта. Дорожное полотно треснуло практически от обочины и до обочины.