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Общество5 октября 2021 1:00

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение

Синоптики предупредили, что 5 октября ветер усилится и погода еще больше ухудшится
Евгения ХАЛИКОВА
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Неблагоприятные прогнозы в Сочи сохраняются. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Неблагоприятные прогнозы в Сочи сохраняются. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи прогнозы доказывают, что у природы бывает плохая погода и очень плохая. Сводки синоптиков ухудшаются день ото дня. На 5 октября сотрудники Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей прогнозирует комплекс неблагоприятных погодных явлений: сильный дождь, гроза и порывистый ветер.

В администрации курорта работает оперативный штаб, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня рек.

Между тем, непогода уже принесла проблем горожанам. После залповых ливней под воду ушли улицы. Трасса «Джубга-Сочи» оказалась размыта. Дорожное полотно треснуло практически от обочины и до обочины.