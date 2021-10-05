Губернатор Кубани поручил оперативно ликвидировать последствия обильных дождей в Сочи

Фото: пресс-служба администрации региона

В Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды. Накануне здесь прошли обильные дожди, в результате которых подтопило дороги и сошел оползень. Ситуацию с осадками в городе на планерном совещании обсудил Вениамин Кондратьев с мэром Алексеем Копайгородским.

Глава региона поручил оперативно ликвидировать последствия погодных условий. Так, в Сочи пострадала дорога в районе Мамайского перевала, а в селе Сергей-Поле Лазаревского района сошел оползень, жители поселения остаются без света и газа. Разрушения коснулись и дороги в селе Варваровка.

В ликвидации последствий задействованы оперативные службы, в частности, порядка 400 человек и 70 единиц техники.

- Жителям села Сергей-Поле предложена эвакуация в пансионат. Разрушенную дорогу на Варваровку отремонтируем своими силами. На поврежденном участке трассы в районе Мамайского перевала движение транспорта восстановлено. На месте работает транспортная межведомственная комиссия, которая в постоянном режиме отслеживает состояние дороги и курирует восстановительные работы, – отметил Алексей Копайгородский.