Семь троллейбусных маршрутов Краснодара изменят график движения из-за ремонта дорог

В Краснодаре временно изменят расписание троллейбусов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Продолжается ремонт улица Мира в центре Краснодара. Это первый масштабный ремонт дороги протяженностью около 2 километров. Дорожные работы внесли коррективны в расписание популярных городских троллейбусных маршрутов.

- Семь троллейбусных маршрутов Краснодара сократят время работы из-за дорожного ремонта. Троллейбусные маршруты № № 2, 4, 6, 7, 8, 12, 20 будут завершать работу раньше обычного до 17 октября включительно, -з сообщили в мэрии краевого центра.

Предполагалось, что троллейбусы вернутся к прежнему расписанию после 6 октября. Однако, дорожники не укладываются в график и работы продлены ещё на 10 дней.

Напомни, что масштабный ремонт ул. Мира начался в сентябре. Это стало возможно нацпроекту «Безопасные качественные дороги».