Отдых мечты с «Комсомолкой»

Отдохнуть в отеле можно будет со своей половинкой.

Сбор заявок на фотоконкурс «Мой отпуск - 2021» идет полным ходом. Читателям предлагается поделиться своими лучшими фотографиями с отдыха и побороться за шикарный приз - отпуск в Крыму. Путевку в отеле с аквапарком «Атлантида» Ялты предоставит генеральный партнер конкурса.

Кроме того, он выберет самую очаровательную номинантку. Участницу, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Призы предоставляет генеральный партнер конкурса.

НА ЗАМЕТКУ

Для подачи заявки на конкурс участнику необходимо зайти на сайт «Комсомолки» и в специальной форме заполнить все обязательные поля: имя, фамилию, город, номер телефона, при желании можно указать адрес электронной почты.

Кроме того, обязательное условие – написать небольшую историю о представленных на конкурс фотографиях. От конкурсантов требуется буквально пару предложений о том, с какими интересными или необычными событиями связаны ваши снимки. Следующий шаг в подаче заявки – размещение фотографий. Для участия в конкурсе участнику необходимо разместить фотографию. После чего необходимо нажать на кнопку «Участвовать» и ожидать рассмотрение заявки.

Подать заявку любой желающий может до 10 октября.