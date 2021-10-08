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Здоровье8 октября 2021 13:52

В Краснодарском крае занято 83% больничных мест для пациентов с COVID-19

Такие данные озвучены экспертом управления Роспотребнадзора на Кубани Виолеттой Троеглазовой
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарском крае занято 83% больничных мест для пациентов с COVID-19. Свободными в госпиталях остаются 1166 коек. Об этом накануне на брифинге сообщила специалист управления Роспотребнадзора на Кубани Виолетта Троеглазова.

Всего в регионе развернуто 6875 коек в 28 госпиталях. Для тяжелобольных оборудовано 741 реанимационное место, из которых в настоящее время занято 87.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что всего 2 млн жителей вакцинировались в Краснодарском крае. Для формирования коллективного иммунитета необходимо достичь показателя в 3,6 миллиона человек.