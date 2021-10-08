В Краснодаре на Яблоновском мосту устанавливают пролетные строения

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре продолжается строительство Яблоновского моста через реку Кубань. На объекте начали оборудование пролетных строений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый мост протяженностью почти в полкилометра готов уже наполовину. После возведения пролетных сооружений планируют укладку дорожного покрытия и установку барьеров. Мост, соединяющий Краснодар и поселок Яблоновский, будет состоять из двух полос, тротуара и велосипедных дорожек.

На реализацию проекта отведено около 2,5 миллиардов рублей. Строительство конструкции началось еще в 2019. Благодаря поддержке Правительства РФ мост планируют сдать раньше срока – не в 2024, а в 2023 году.