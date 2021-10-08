Фото из архива КП

Начальник налоговой инспекции Туапсе предстанет перед судом за взятку. В 2013 году женщина получила деньги за помощь одной строительной компании, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, сотрудник налоговой инспекции предложила директору предприятия возместить налог на добавленную стоимость посредством взятки. Для этого было необходимо выдать положительное решение налоговой проверки. Мошенническая схема состояла из аренды родственницей начальницы коттеджа у строительной компании на 4,5 миллиона рублей.

Позже директор фирмы перевел на счет матери женщины взятку. А налог, в свою очередь, был возмещен.

- В настоящее время обвиняемая находится в заключении под стражей. По уголовному делу собраны все доказательства, а материалы переданы в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре возбудили уголовное дело после избиения водителя «Газели» охранниками из Gelandewagen. Инцидент произошел еще в конце сентября.