В пострадавшем сочинском селе Сергей-Поле мобильный пункт завершает оказание помощи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи в пострадавшем от непогоды селе Сергей-Поле завершает работу мобильный пункт. Он оказывал помощь гражданам после ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Так, в настоящее время уже отработаны все заявления жителей на получение компенсаций. Собраны документы для рассмотрения и распределения выплат. Владельцы пострадавших домов получат по 10 тысяч рублей, а также 50 тысяч рублей за частичную и 100 тысяч рублей за полную потерю имуществ. Готовится обращение в краевую администрацию для выделения средств.

В частности, из пострадавших домов почти вывезено имущество. Для этого организованы склады и помещения, которые опломбируют и предоставят доступ только владельцам. А территорию поселка оцепят для предотвращения опасных ситуаций. Администрация, в свою очередь, продолжит принимать обращения граждан по решению отдельных вопросов.

На территории поселка Сергей-Поле продолжает работать Росгвардия. Так, во время восстановительных работ сотрудники охраняли дома и имущество жителей.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала о том, что в Сочи накануне обсудили восстановление пострадавших от оползней участков дорог. Здесь сохраняется реверсивное движение.