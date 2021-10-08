В Ейском районе 10 октября зажгут свечи в память о замученных в немецкой душегубке детях

Фото: Иван Макеев

В Ейском районе 10 октября пройдет траурное мероприятие в память о замученных в немецкой душегубке детях. В этот день на городском кладбище зажгут 214 свечей, после чего пройдет минута молчания и возложение цветов. Начало мероприятия – в 10:00.

Позже, в 12:30, состоится мероприятие в музее Ейска. Здесь покажут поставленный в память о погибших детях спектакль городского театра драмы и комедии «От имени погибших».

Напомним, массовое убийство воспитанников детского дома произошло в годы Великой Отечественной войны. Тогда жертвами стали 214 детей – 102 девочки и 113 мальчиков: все они умерли от отравления газом в грузовиках.