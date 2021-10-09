В Геленджике разработали новую концепцию украшения города к новогодним праздникам

Фото: instagram.com/alexeybogodistov/

В Геленджике разработали новую концепцию украшения города к празднованиям Нового года. Изменения связаны с эпидемиологической ситуацией и планированием большинства мероприятий в онлайн-режиме. Об этом накануне сообщил глава мэр курорта Алексей Богодистов в своем Instagram-аккаунте.

- Если действующие ограничения не позволяют организовать массовые мероприятия, постараемся жителям и гостям Геленджика создать праздничное настроение и подарить положительные эмоции украшением курорта, - написал в публикации глава города.

Город к новогодним праздникам планируют украсить тысячами огней. В частности, на городских объектах появятся декоративные накладки, установят новые архитектурные формы, подсветку колонн, фонтанов. Уже утверждены эскизы и макеты новогоднего убранства города.

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 1 декабря текущего года. На территории региона сохраняются ограничения по массовым мероприятиям и использование средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.