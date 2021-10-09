Два мастера техникумов Краснодарского края стали призерами национального чемпионата «Навыки мудрых»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Мастера производственного обучения старше 50 лет из Краснодарского края стали призерами IV Национального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс «Навыки мудрых». Финал проходил в дистанционном формате с 6 по 8 октября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Кубань на профессиональных соревнованиях представляли два преподавателя. Мастер Сергей Онищенко из Горячеключевского технологического техникума получил серебро в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Олег Ильяшенко из Гулькевичского строительного техникума был отмечен медальоном «За профессионализм» в компетенции «Сварочные технологии».

Конкурс проходил в рамках нацпроекта «Образование». Всего в нем приняли участие в 28 компетенциях 300 специалистов из 62 регионов. Они смогли доказать свои отличные умения и навыки на местном уровне и пройти во всероссийский финал.

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