В Краснодаре водитель автобуса сбил ребенка на самокате

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В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской 52-летний водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе. 11-летний мальчик переезжал на самокате дорогу на зеленый свет. В этот момент на него наехал ПАЗ. Мужчина за рулем автобуса попытался уйти от столкновения, но это ему не удалось. От удара школьник упал на асфальт, но смог самостоятельно подняться.

- В момент аварии автобус был не на маршруте, ехал без пассажиров, - рассказал «КП»-Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Сейчас пострадавший ребенок доставлен в больницу. Врачи проводят необходимые обследования.

По данному факту проводится проверка.

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