В ДТП на трассе Краснодар - Ейск погибла женщина-водитель

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В Тимашевске на трассе Краснодар – Ейск накануне произошло ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии скончалась женщина-водитель. Об этом сообщает Тимашевский аварийно-спасательный отряд.

Так, женщина за рулем Hyundai Accent, не справившись с управлением, выехала на обочину, где столкнулась с ЗИЛом. На место прибыла спасательная служба: специалисты отключили в легковом авто аккумулятор.

Пострадавшую женщину госпитализировали, однако позже от полученных травм она скончалась в реанимации.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Краснодаре водитель автобуса сбил ребенка на самокате. Школьник переезжал пешеходный переход на зеленый свет.