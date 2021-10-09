Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 октября 2021 21:16

В Новороссийске вандалы частично разрушили памятник «Исход» Адмиралу Серебрякову

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Наша газета"

Фото: "Наша газета"

В Новороссийске вандалы частично разрушили памятник «Исход» Адмиралу Серебрякову, расположенный на Набережной. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

О разрушении памятника в социальных сетях рассказал местный житель, сообщает «Наша газета»: вандалы сломали в руках офицера уздечку. После сообщения о совершенном преступлении отдел МВД РФ по городу Новороссийску начал проверку, после чего было возбуждено уголовное дело.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Новороссийске появился памятник Цезарю Куникову. Открытие мемориала планировалось ко Дню города, однако дату перенесли.