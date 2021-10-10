Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование дела после массового ДТП в Сочи

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Прокуратура Кубани поставила на контроль расследование уголовного дела, которое возбудили после массового ДТП в Сочи. Напомним, все случилось вечером 9 октября. На трассе, которая ведет на Красную Поляну, столкнулись три машины, в том числе автобус. В аварии погибла пассажирка иномарки, еще двое пострадавших попали в больницу. В общественном транспорте никто не пострадал. Сам предполагаемый виновник ДТП отделался ссадинами.

После смертельной аварии начались разбирательства.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,управляющим автомобилем правил дорожного движения,повлекшее по неосторожности смерть человека). Прокуратура поставила его расследование на контроль, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.