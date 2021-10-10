Водитель, который вез Ксению Собчак в Сочи и попал в смертельную аварию, летел со скоростью 100 километров в час

Авария произошла поздно вечером.

Полиция сейчас выясняет детали произошедшей аварии с участием Ксении Собчак в Сочи, которая унесла жизнь 35-летнего тренера. В ДТП также пострадали двое людей, которые сейчас находятся в больнице. Напомним, одна из версий, которую сейчас рассматривают правоохранители, - неудачный обгон. Мужчина за рулем Mercedes выехал на встречку, даже не убедившись в безопасности.

При этом у специалистов, которые оценивали поврежденные машины на месте аварии, есть основания полагать, что водитель ехал с большой скоростью - 100 километров в час.

Однако установить все обстоятельства помогут экспертизы, а также просмотры видео с камер. Сейчас идет расследование уголовного дела. Водитель Mercedes находится под подпиской о невыезде.