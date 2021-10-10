Подруга погибшей пассажирки в Сочи заявила, что Ксения Собчак игнорирует сообщения

35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова. Фото: соцсети

Подруга погибшей пассажирки в Сочи заявила, что Ксения Собчак игнорирует их сообщения. Об этом стало известно спустя сутки после смерти женщины. Напомним, авария случилась вечером 9 октября. Известная телеведущая возвращалась домой после корпоратива, который был в горах Красной Поляны. Она вела закрытую вечеринку вместе с Игорем Верником, а когда праздник закончился, ей вызвали черный мерседес и она поехала в аэропорт. По дороге водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с белым Volkswagen.

Позже выяснилось, что в ДТП погибла 35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова.

- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, мы будем связываться с родными, - написала Ксения Собчак, когда стала читать новостные сводки.

Однако подруга погибшей пассажирки в Сочи заявила, что телеведущая игнорирует их сообщения.

- Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей Маше, которой 6 лет, - заявила девушка по имени Евгения.

Как оказалось, в Сочи погибшая Екатерина вела авторский курс для других девушек - они занимались медитациями и растяжкой. В скором времени она должна была вернуться в Москву к дочери, но не успела. После трагедии подруги погибшей поспешили написать Собчак и ее помощникам, но ответа, как говорит Евгения, так и не дождались.

Правда, сама Ксения Собчак поспешила на эти обвинения ответить.

- У меня нет входящих сообщений об этом, - сказала телеведущая в ответ на видеообращение. - Но я ищу семьи всех погибших и пострадавших. С вами я тоже хочу связаться.

КСТАТИ

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