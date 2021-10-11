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Происшествия11 октября 2021 8:26

В отношении водителя, устроившего стрельбу в Сочи, возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 29 сентября
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Расследование дела продолжается

Расследование дела продолжается

Дерзкий водитель на Gelandewagen устроил стрельбу из машины в Сочи 28 сентября. По некоторым данным, мужчина стал палить по обидчику после конфликта на дороге. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- В отношении водителя дорогостоящего внедорожника возбудили дело по статье «хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы. В настоящее время водитель задержан и с ним проводятся следственные действия. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Хостинского района города Сочи, - отметили в ведомстве.

Турист из Санкт-Петербурга находится под стражей. Ранее «Комсомолка» сообщала, что водитель Gelandewagen, устроивший стрельбу из машины в Сочи, был пьян. Его задержали, а авто отправили на штрафстоянку.

Стрельба из "Гелендвагена" в Сочи
Видео: love_sochi