В Сочи 16 и 17 октября пройдет первый фестиваль Русской музыки

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Первый фестиваль Русской музыки состоится 16 и 17 октября в Сочи. Культурное мероприятие проведут на исторической сцене Летнего театра парка имени Фрунзе. Его приурочили к 800-летию Святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

–Жители и гости курорта смогут услышать шедевры инструментальной и хоровой Русской музыки, образцы Русской поэзии и прозы, – рассказали в администрации Сочи.

В числе участников мероприятия струнный квартет, хор, оркестр, а также известные режиссеры и лауреаты различных музыкальных конкурсов и премий.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи 11 октября стартует VIII конкурс Юрия Григоровича «Молодой балет мира». В текущем году он проводится в честь 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева.