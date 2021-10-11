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Общество11 октября 2021 12:59

В Анапе в районе ТЦ «Красная Площадь» ввели одностороннее движение

Изменения помогут разгрузить поток на Супсехском шоссе
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/admanapa/

Фото: instagram.com/admanapa/

В Анапе в районе ТЦ «Красная Площадь» накануне ввели одностороннее движение. Изменения помогут уменьшить автомобильный поток на Супсехском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- В частности, одностороннее движение организовано по улице Астраханской: от Объездной до Омелькова, на улице Омелькова – от улицы Астраханской до Объездной, на улице Объездной – в центральную сторону от Омелькова до Астраханской, - подчеркнули в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре на перекрестке улиц Российской и Солнечной изменили организацию дорожного движения. Здесь убрали пешеходный переход и организовали полосу для поворота налево.