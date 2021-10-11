В Анапе в районе ТЦ «Красная Площадь» ввели одностороннее движение

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В Анапе в районе ТЦ «Красная Площадь» накануне ввели одностороннее движение. Изменения помогут уменьшить автомобильный поток на Супсехском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

- В частности, одностороннее движение организовано по улице Астраханской: от Объездной до Омелькова, на улице Омелькова – от улицы Астраханской до Объездной, на улице Объездной – в центральную сторону от Омелькова до Астраханской, - подчеркнули в пресс-службе администрации Анапы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре на перекрестке улиц Российской и Солнечной изменили организацию дорожного движения. Здесь убрали пешеходный переход и организовали полосу для поворота налево.