На Кубани на участках трассы М-4 «Дон» для автомобилистов ввели запрет на обгон

На Кубани на участках трассы М-4 «Дон» изменена организация движения. Это, в частности, касается Туапсинского, Геленджикского районов и Новороссийска. Об этом сообщает пресс-служба «Автодора».

Так, на участках трассы теперь нельзя совершать обгон. Здесь отмечена недостаточная видимость встречных автомобилей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике движение на участке трассы М-4 «Дон» временно изменят с 5 октября. Ограничения введут в связи со строительством дорожной развязки на пересечении с улицей Луначарского.