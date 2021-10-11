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Общество11 октября 2021 16:54

Водителя Volkswagen, пострадавшего в ДТП с Собчак, доставят в Краснодар

Мужчину перевезут на вертолете
Светлана ОВДЕЙ
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Водителя Volkswagen, пострадавшего в ДТП с Собчак, доставят в Краснодар. Мужчину перевезут в краевую столицу на вертолете, сообщает RT.

- Он лежит в больнице, его перевезут в краевую больницу Краснодара на операцию. Точно неизвестно, какие травмы он получил, шейки бедра или таза. Если перевозят в Краснодар — не просто так, - сообщил изданию руководитель организации, на которую зарегистрирован попавший в ДТП Volkswagen, Эльдар Зарандия.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о ДТП, произошедшем на трассе Сочи с участием Ксении Собчак. На месте аварии скончалась 35-летняя пассажирка Volkswagen.