Смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи: что известно на данный момент

Ксения Собчак попала в аварию, возвращаясь с работы на корпоративе в Сочи. Фото: Евгения ГУСЕВА

Смертельное ДТП с Ксенией Собчак в Сочи - одна из самых обсуждаемых тем последнего дня. Новая информация появляется почти каждый час. «КП» - Кубань» собрала, что известно на данный момент о резонансной аварии.

Напомним, 9 октября в девять вечера известная телеведущая возвращалась домой в Москву после отработанного корпоратива. Вечеринку устроили на горнолыжном курорте Красной Поляны. Как только Ксения Собчак закончила работу, ей вызвали черный Mercedes, чтобы она поехала в аэропорт. Вот только добраться до пункта назначения теледива не смогла.

По дороге водитель иномарки решил совершить обгон, выехал на встречную полосу, где в этот момент столкнулся с белым Volkswagen.

В результате 35-летняя пассажирка «баварца» Екатерина Тарасова скончалась от полученных травм до приезда скорой. У нее осталась маленькая дочь. Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Москву.

35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова погибла в аварии. Фото: соцсети

Еще два человека – 28-летний водитель и 30-летняя пассажирка Volkswagen – получили травмы. Их доставили в больницу, где они находятся до сих пор.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ход его расследования взяла на себя прокуратура Краснодарского края.

Предварительно, виновником аварии называют 39-летнего Олега Цоя. Именно он сидел за рулем Mercedes. Сейчас он объясняется со следователями. Пока что он отпущен под подписку о невыезде. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

А тем временем kp.ru воссоздал хронологию визита Ксении Анатольевны в Сочи.

35-летняя тренер по растяжке и медитации Екатерина Тарасова погибла в аварии. Фото: соцсети

КСТАТИ

Хронология смертельной аварии с участием Ксении Собчак в Сочи: через 40 минут после столкновения телеведущая была в аэропорту

Чтобы не опоздать на рейс, Ксения пересела в другую машину и укатила (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео аварии, в которую попала Ксения Собчак в Сочи, появилось в Сети

По данным МВД, автомобиль, в котором ехала телеведущая, выехал на встречную полосу (подробнее)

У пассажирки, которая пострадала в аварии с машиной Ксении Собчак в Сочи, - перелом позвоночника

В ДТП один человек погиб, двое с тяжелыми травмами в больнице (читайте далее)