Центр Геленджика отмыли от фекалий

В Геленджике пришлось отмывать набережную от фекалий. Фото: ЧП Краснодар

В Геленджике устранили последствия аварии, в результате которой фекальные воды затопили набережную и центральный парк развлечений. Уровень бедствия хоть и был невелик, глубина луж была не более нескольких сантиметров, но, по словам очевидцев, запах стоял ужасный.

- Последствия уже ликвидированы: засор в канализации устранили, а тротуар отмыли с помощью специального средства, нейтрализующего неприятный, запах, - сообщили в мэрии курорта.

Напомним, прорыв канализации произошел в первой половине дня 11 октября. Причина - скопившийся мусор в канализационной трубе. На место подтопления сразу же прибыли работники местной коммунальной организации