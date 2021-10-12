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Общество12 октября 2021 7:00

Погода на 12 октября 2021 года в Краснодаре: бабье лето вернулось на Кубань

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 12 октября 2021 года в Краснодаре
Источник:kp.ru
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Погода на 12 октября 2021 года в Краснодаре: бабье лето вернулось на Кубань

Погода на 12 октября 2021 года в Краснодаре: бабье лето вернулось на Кубань

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бабье лето вернулось на Кубань. После холодного сентября в Краснодаре установилась теплая погода. Каждый день столбики термометров бьют новые рекорды. Так, во вторник воздух прогреется до плюс 24 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 12 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что средняя температура воздуха днем составит 22-24 градуса, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. Максимальные порывы будут достигать 9 м/с.