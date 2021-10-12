На Кубани ожидается потепление с густыми туманами

Фото: Евгений Таранжин

В Краснодарском крае потеплело. Но из-за перепада температур регион накроют густые туманы. Белая пелена будет опускаться в низины по ночам и по утрам.

- 12 октября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9 м/с. Температура воздуха днем 22-24 градуса. Солнышко будет греть до конца недели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубань пришло тепло, но ненадолго. На смену солнечным дням нагрянет осенняя прохлада.