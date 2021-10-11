Будет постепенно холодать: на Кубань пришло тепло, но ненадолго

Фото: Евгения ХАЛИКОВА

В этом году осень на Кубани нечасто радует солнечными днями и теплом. Похолодание пришло в Краснодарский край по календарю. В сентябре на всей территории края шли дожди. Курортный сезон на Черноморском побережье закончился раньше, чем в прошлом году, а в Новороссийске задул предвестник зимы - суровый норд-ост.

По прогнозу синоптиков, середина октября исправит ситуацию. Из-за облаков покажется солнце, ветер стихнет, а осадков не будет.

- В ближайшие три дня воздух прогреется до + 22 градусов. Восточный ветер будет слабым. При этом порывы достигнут не выше 12-14 м/с. В ночные и утренние часы будут формироваться туманы, - рассказал «КП»-Кубань» начальник отдела Территориального центра мониторинга ЧС Александр Колесник.

Но долго греться на солнце жителям и гостям региона не придется. Начиная с 14 октября, температура воздуха будет плавно снижаться до + 18 градусов. Затем тепло ненадолго вернется в субботу, 16 октября. Уже в воскресенье, 17 октября, на Кубани заметно похолодает.

- Температура ежедневно будет терять один-два градуса. В конце концов столбики термометров опустятся до +10-12 градусов, - отметил Александр Колесник.

Аномальных погодных явлений в этот период не ожидается.

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