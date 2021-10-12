На набережной Новороссийска устанавливают световые качели

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Жители Новороссийска обращались с просьбой установить на набережной больше качелей. Несколько появятся уже на этой неделе. Об этом сообщил глава города-героя в соцсетях.

- Сейчас на Форумной площади идёт монтаж четырёх световых качелей. Кроме этого, вокруг платана будет установлена кольцевая скамья, - написала в Instagram Игорь Дяченко.

Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Ранее «Комсомолка» сообщала, что глава Новороссийска готовит жалобы в прокуратуру за срыв отопительного сезона. Без тепла остаются около 200 многоквартирных домов, 8 садов и 10 школ.