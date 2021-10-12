Более 180 тысяч жителей вакцинировались в Сочи

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В Сочи вакцинацию прошли более 180 тысяч жителей. На территории города работает 31 прививочный пункт, в том числе 3 – в отелях. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Для сотрудников предприятий и образовательных учреждений вакцинация проводится на рабочих местах. В организации выезжают врачебные бригады. Кроме того, медики проводят с работниками встречи с лекциями о важности получения прививки от COVID-19.

– В городе прошли вакцинацию более 90% работников организаций общепита, торговли и более 80% работников транспортных, образовательных организаций и предприятий туриндустрии, а также сотрудников финансовых организаций. Прививка – это шанс избежать тяжелых последствий, активная вакцинация сотрудников позволит обеспечить на коллективный иммунитет и не допустить вспышки заболеваемости, - отметил начальник управления социальной политики администрации Сочи Александр Митников.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае вакцинировались 2 миллиона жителей. Всего по региональному плану необходимо привить 80% - 3,6 миллиона.