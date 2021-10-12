360 километров ливневой канализации почистили в Краснодаре

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В Краснодаре провели работу на ливневой канализации. Всего расчищено 360 километров сети - 12783 дождевых колодцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего ливневая канализация очищена на 13 улицах города. За прошедшую неделю специалисты провели работу на 76 колодцах, принимающих дождевую воду. Из конструкций вывезено 16,7 кубов ила. В городе продолжается инвентаризация ливневок.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре уложили более 2 километров трамвайного полотна по улице Московской. Работы по укладке рельсошпальной решетки выполнены на 62%